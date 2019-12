Génération 1975 : la décennie de la Renault 5

C'était l'année 1975 : loin de toute idée de génération sacrifiée, Giscard était à la barre, Chirac aux manettes, le choc pétrolier bien là, et allait condamner Le France pour lequel Sardou allait entonner un nouvel hymne national. Pas de pétrole donc mais des idées. Et Le Point repérait ces marqueurs d'époque, ces lanceurs de style : la R5 transportait les classes moyennes, Michel Rocard sauvait les montres Lipp ? celles du général de Gaule ?, la nouvelle cuisine était célébrée par Gault et Millau, l'Islande apparaissait sur la carte des échappées belles et le « do it yourself » s'épanouissait. Les enfants d'alors ont grandi, mais ce qui est né avec eux n'a jamais été aussi moderne : en filigrane de 1975, on lit 2020 entre appétit locavore et goût septentrional, up cycling et montres qui veulent de nouveau juste donner l'heure. Manque un Sardou. On ne peut que le regretter. Retour sur une génération pas assez glorifiée en six épisodes. Lancée en 1972 ? l'année de fondation du Point ?, la Renault 5 est rapidement devenue le « best-seller » de ce qui était encore la Régie nationale, alors dirigée par le haut fonctionnaire et grand commis de l'État Pierre Dreyfus. En 1975, la Renault 5 était d'ailleurs la voiture la plus vendue en France avec 151 500 exemplaires écoulés sur l'année, et elle dominera le marché automobile hexagonal jusqu'à l'arrêt de sa production en 1984. En tout, 5,6 millions de...