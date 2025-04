GE Vernova profite des besoins mondiaux en énergie

Le groupe américain GE Vernova a confirmé mercredi ses prévisions pour 2025 en dépit de l'impact de la guerre commerciale, après avoir profité de l'explosion des besoins mondiaux en énergie au premier trimestre.

( AFP / SEBASTIEN SALOM-GOMIS )

L'entreprise, qui rassemble les anciennes activités énergétiques du conglomérat General Electric, a dégagé un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars de janvier à mars (+11%), soutenu à la fois par la demande pour les services et les équipements, selon un communiqué. C'est supérieur au consensus des analystes interrogés par Bloomberg.

Son bénéfice net s'affiche à 264 millions de dollars contre une perte de 106 millions un an auparavant. Rapporté par action, il a atteint 0,91 dollar, largement supérieur aux attentes, porté par une forte demande dans toutes ses divisions.

Sur cette période, les commandes ont atteint 10,2 milliards de dollars (+8% de croissance organique sur un an).

"Nous avons enregistré de solides résultats au premier trimestre et nos activités ont continué de bien fonctionner. Nous avons accru notre carnet de commandes d'équipements et de services, amélioré significativement nos marges dans chaque segment et reversé un montant significatif de capital à nos actionnaires", a fait valoir Scott Strazik, le directeur général du groupe, cité dans le communiqué.

S'estimant "bien placé pour naviguer dans l'environnement dynamique actuel", la société a confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours en dépit de "l'impact estimé des droits de douanes et de l'inflation qui en découle".

Elle vise toujours un chiffre d'affaires de 36 à 37 milliards de dollars et un flux de trésorerie de 2 à 2,5 milliards.

Dans le détail, la branche Power (énergie hydraulique, nucléaire, gaz, vapeur) a vu son chiffre d'affaires trimestriel grimper de 10% à 4,4 milliards de dollars, dopée par le gaz.

Le chiffre d'affaires de la branche Wind (éolien sur terre et en mer) a bondi de 13% à 1,8 milliard de dollars, soutenue particulièrement par l'éolien terrestre.

La branche Electrification (réseaux, énergie solaire, solutions de stockage, logiciels) a vu ses ventes progresser de 14% à 1,9 milliard de dollars, profitant d'un essor dans la partie réseaux.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre gagnait 4,1%.