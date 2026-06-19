GB-Un mort dans la collision de deux trains au nord de Londres

(Actualisé avec détails et déclaration de Starmer)

Au moins une personne est morte dans la collision de deux trains au nord de Londres, a annoncé vendredi la police des transports britannique.

Les services d'urgence ont été appelés à environ 17h15 heure locale sur les lieux de l'accident qui a eu lieu à Bedford, à environ 100 km au nord de Londres.

"Mes pensées vont à la famille de la personne qui a tristement perdu la vie, et à ceux qui ont été sérieusement blessés, a déclaré le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Les services ambulanciers de l'est de l'Angleterre ont fait état de 11 personnes très sérieusement blessées, de 22 personnes sérieusement blessées et de 56 blessés légers.

(Reportage de Sam Tabahriti; version française Zhifan Liu)