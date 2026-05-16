 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GB-Streeting dit se porter candidat pour succéder à Starmer
information fournie par Reuters 16/05/2026 à 16:55

L'ancien ministre britannique de la Santé Wes Streeting a déclaré samedi vouloir se présenter à toute élection pour succéder à Keir Starmer à la tête du Labour, quelques jours après avoir démissionné et exhorté le Premier ministre britannique à prévoir son départ de Downing Street.

"Nous avons besoin d'une vraie lutte avec les meilleurs candidats possibles, et je me porterai candidat", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

(Reportage par David Milliken; version françase Zhifan Liu)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank