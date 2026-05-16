GB-Streeting dit se porter candidat pour succéder à Starmer

L'ancien ministre britannique de la Santé Wes Streeting a déclaré samedi vouloir se présenter à toute élection pour succéder à Keir Starmer à la tête du Labour, quelques jours après avoir démissionné et exhorté le Premier ministre britannique à prévoir son départ de Downing Street.

"Nous avons besoin d'une vraie lutte avec les meilleurs candidats possibles, et je me porterai candidat", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

(Reportage par David Milliken; version françase Zhifan Liu)