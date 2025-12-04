GB-Reform UK obtient l'un des financements politiques les plus importants de l'histoire du pays

Le parti populiste Reform UK de Nigel Farage a obtenu 9 millions de livres (10,28 millions d'euros) de l'homme d'affaires Christopher Harborne au troisième trimestre de cette année, a indiqué jeudi la Commission électorale, l'un des dons politiques les plus importants de l'histoire de la Grande-Bretagne.

La contribution de Christopher Harborne, entrepreneur dans le secteur de l'aviation et investisseur dans le domaine de la technologie, n'est pas loin d'un don record de 10 millions de livres au Parti conservateur en 2022. Elle a contribué à placer le parti Reform UK en tête des dons politiques au troisième trimestre, avec un total de 10,5 millions de livres.

Le Parti conservateur, dans l'opposition, a reçu 7 millions de livres et le Parti travailliste, au pouvoir, 2,6 millions de livres, selon la Commission électorale.

Reform UK, qui dispose d'une large avance dans les sondages d'opinion avant les prochaines élections nationales prévues en 2029, a eu du mal à attirer les dons politiques, mais a lancé l'année dernière un effort concerté pour inciter les donateurs à soutenir le parti.

(Reportage Andrew MacAskill, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)