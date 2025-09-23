GB/PMI: Le secteur privé perd de son dynamisme avant la présentation du budget

Les entreprises britanniques ont fait état d'une perte de dynamisme et de confiance à l'approche de la présentation du nouveau budget du pays qui pourrait comporter des hausses d'impôts, montre mardi une enquête mettant également en exergue une nouvelle baisse des embauches.

L'indice composite préliminaire PMI S&P Global/CIPS UK s'est établi à 51,0 en septembre, contre 53,5 en août.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne 53,0.

La barre des 50 sépare expansion et contraction de l'activité.

L'indice PMI, indicateur de l'optimisme des entreprises pour les 12 prochains mois, a atteint son plus bas niveau depuis juin.

"Alors que l'on parle de nouvelles hausses d'impôts nécessaires dans le budget prévu dans le courant de cette année, il n'est pas surprenant de constater que les attentes des entreprises se sont à nouveau détériorées en septembre", souligne Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global Market Intelligence.

"En l'absence d'amélioration de la confiance, il est peu probable que l'économie réalise des gains importants dans les mois à venir, quelles que soient les perspectives en matière de taux d'intérêt", a-t-il ajouté.

La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, doit présenter le 26 novembre un budget dans lequel le gouvernement cherche à trouver un moyen d'allier hausse des impôts et stimulation de la croissance.

Les entreprises ont de nouveau supprimé des emplois, reflet "du gel des embauches et du non-remplacement des départs volontaires en réponse aux fortes pressions sur les coûts et à la réduction de l'activité".

S&P a indiqué que l'indice PMI préliminaire du secteur des services avait atteint son plus bas niveau en deux mois en septembre, à 51,9, contre 54,2 en août. L'indice PMI manufacturier est lui tombé à un creux depuis avril, passant de 47,0 en août à 46,2 en septembre.

Les entreprises de services ont fait état d'une forte hausse des prix de production, qu'ils attribuent aux pressions salariales. De nombreux employeurs ont dit être encore à la peine après l'augmentation des taxes décidées par le gouvernement dans le précédent budget.

On observe toutefois une légère modération des pressions sur les coûts des entreprises ce mois-ci.

Selon Chris Williamson, des signes de perte de dynamisme observés dans l'enquête PMI pourraient inciter la Banque d'Angleterre (BoE) à adopter une approche plus agressive dans la réduction de ses taux directeurs.

La BoE a maintenu la semaine dernière son principal taux directeur à 4% et est à l'affût de signes montrant une baisse des pressions inflationnistes avant toute nouvelle réduction des coûts d'emprunt.

