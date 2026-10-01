GB/PMI-Le secteur manufacturier signale des pressions inflationnistes croissantes

Les pressions sur les coûts de production du secteur manufacturier en Grande-Bretagne ont augmenté en septembre, une première en quatre mois, montre l'enquête définitive PMI S&P Global publiée jeudi.

Les usines ont ainsi enregistré la plus forte hausse des coûts des intrants depuis juin, tandis que les augmentations des prix pratiqués se sont également accélérées.

"Le principal changement survenu en septembre concerne les indicateurs de prix de l'enquête, qui sont passés d'un signal de baisse des pressions inflationnistes à une nouvelle hausse", a déclaré Rob Dobson, directeur chez S&P Global Market Intelligence.

L'indice PMI définitif du secteur manufacturier s'est établi à 51,9 le mois dernier, contre une estimation préliminaire à 52,0 et un chiffre de 51,7 en août. Son indicateur de production a décéléré à 51,5, contre 52,1 le mois précédent, soit son deuxième ralentissement mensuel consécutif.

La barre des 50 sépare expansion et contraction de l'activité.

Les investisseurs s'attendent à ce que la Banque d'Angleterre (BoE) relève ses taux directeurs en novembre, à la suite des propos tenus récemment par le gouverneur de l'institution, Andrew Bailey, ainsi que d'autres hauts responsables de la banque. Selon eux, la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Iran pourrait entraîner une inflation plus généralisée.

La confiance des entreprises s'est dégradée, ressortant en deçà du pic des six derniers mois atteint en août, reflet des inquiétudes sur les perspectives géopolitiques mondiales, économiques et de politique intérieure.

L'emploi a progressé en septembre pour un sixième mois consécutif grâce à l'amélioration des nouvelles commandes et une réduction des volumes des arriérés, mais le rythme des embauches a été plus faible que le pic atteint en août, qui était alors le niveau le plus élevé en deux ans.

(Rédigé par Suban Abdulla; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)