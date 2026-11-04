GB/PMI-La croissance du secteur des services à un pic de huit mois

Les entreprises britanniques du secteur des services ont enregistré le mois dernier leur plus forte croissance depuis le début du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran, déclenché fin février, sur fond de hausse des commandes et de l'emploi, malgré des pressions accrues sur les coûts, montre une enquête publiée mercredi.

L'indice PMI des services de l'enquête S&P Global a grimpé à un pic de huit mois, à 52,8 après 52,1 en septembre. L'estimation préliminaire était à 53,1.

La barre des 50 sépare expansion et contraction de l'activité.

"L'augmentation des volumes de travail s'explique par l'amélioration du carnet de commandes, en particulier en ce qui concerne les dépenses d'investissement liées à l'intelligence artificielle", a expliqué Tim Moore, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence.

L'enquête témoigne d'une résilience persistante de l'économie, mais souligne la raison pour laquelle la Banque d'Angleterre (BoE) semble susceptible de relever ses taux directeurs jeudi, pour la première fois depuis 2023, indique S&P.

L'indice de l'emploi de l'enquête a progressé de deux points, dépassant le seuil de 50 points, synonyme de croissance, une première depuis septembre 2024.

Les prix des intrants ont augmenté en octobre à un rythme jamais vu depuis mai, même si l'indice des prix pratiqués a légèrement ralenti par rapport à septembre.

L'indice de l'enquête mesurant l'activité future a atteint son plus haut niveau depuis février.

L'indice PMI composite, qui combine les résultats des secteurs des services et de l'industrie, est passé de 52,0 en septembre à 52,9 en octobre, son plus haut niveau depuis février.

(Rédigé par Andy Bruce; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)