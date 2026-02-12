GB-Nouvelle démission de premier plan dans l'équipe de Starmer

Le plus haut fonctionnaire britannique, Chris Wormald, est convenu jeudi avec Keir Starmer de quitter son poste, devenant le troisième membre de l'équipe du Premier ministre britannique à présenter sa démission ces derniers jours, alors que le gouvernement est secoué par les liens entre un allié de Starmer et le défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Les appels à la démission de Keir Starmer se sont multipliés, y compris dans les rangs de son Parti travailliste, depuis la publication de nouveaux documents du département américain de la Justice suggérant que Peter Mandelson, nommé ambassadeur aux Etats-Unis par Starmer en février 2025, aurait notamment transmis à Jeffrey Epstein des informations sur de possibles ventes d'actifs britanniques.

Keir Starmer a limogé Peter Mandelson en septembre dernier, assurant qu'il n'avait pas eu connaissance au préalable des liens entretenus par son allié avec le financier retrouvé mort en prison en 2019.

Alors que le directeur de cabinet et le directeur de la communication de Downing Street ont démissionné au cours de la semaine écoulée, le Premier ministre britannique a réaffirmé sa volonté de gouverner le pays, citant les défis auxquels celui-ci fait face.

Jeudi, dans un communiqué, il a exprimé sa gratitude à l'égard de Chris Wormald pour sa "carrière longue et distinguée dans la fonction publique, pendant plus de 35 ans, et pour le soutien qu'il (lui) a donné au cours de l'année écoulée".

"Nous sommes convenus ensemble qu'il quitterait aujourd'hui son poste de secrétaire du gouvernement", a ajouté Keir Starmer.

Nommé plus haut fonctionnaire du pays en décembre 2024 - le rôle non-politique le plus important dans l'équipe gouvernementale -, Chris Wormald s'est dit privilégié d'avoir pu être un fonctionnaire de l'Etat pendant 35 ans.

Son départ devrait s'inscrire dans un remaniement plus large de l'équipe gouvernementale de Keir Starmer, dont la cote de popularité est en déclin depuis son arrivée au pouvoir à l'été 2024 sur fond de difficultés à mettre en oeuvre les réformes politiques promises.

(Sam Tabahriti; version française Jean Terzian, édité par Sophie Louet)