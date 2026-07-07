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GB-Nigel Farage démissionne de son mandat de député pour se représenter
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 16:35

Le chef du parti Reform UK, Nigel Farage, a déclaré mardi qu'il démissionnerait de son mandat de député de la circonscription côtière de Clacton, au nord-est de Londres, dans le but de déclencher une élection législative partielle et de s'y présenter afin de réaffirmer sa légitimité politique.

Nigel Farage, figure de proue du Brexit dont le parti populiste est en tête dans les sondages pour les élections législatives de 2029, se retrouve en effet en difficulté après avoir omis de rendre public un don en sa faveur de cinq millions de livres du milliardaire Christopher Harborne, spécialisé dans les investissements dans les cryptomonnaies.

"Ce sera une élection partielle opposant le peuple à l’establishment. Je me battrai pour gagner. Je me battrai pour poursuivre la révolution politique que Reform a lancée", a déclaré Nigel Farage.

Tout en annonçant sa démission, il a dit que ses finances faisaient l'objet d'une deuxième enquête, à la suite d'allégations selon lesquelles il aurait bénéficié d'un don de la part de George Cottrell, un parieur spécialisé dans les cryptomonnaies, condamné pour fraude, qui est un de ses amis proches.

"Je n'ai rien fait de mal", a assuré Nigel Farage.

(William James et Muvija M, version française Benoit Van Overstraeten)

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