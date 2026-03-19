GB-La BoE laisse son principal taux inchangé

La Banque d'Angleterre (BoE) a laissé jeudi ses taux directeurs inchangés à 3,75% en attendant d'avoir une vision plus claire de l'impact sur l'inflation de la guerre au Moyen-Orient.

La décision a été prise à l'unanimité.

Un sondage Reuters auprès d'économistes indiquait un vote de 7 contre 2 parmi les neuf membres du Comité de politique monétaire (MPC) en faveur du maintien du taux directeur.

Le MPC a indiqué que l'inflation pourrait atteindre 3,5% au cours des deux prochains trimestres, et qu'il restait vigilant face au risque que des anticipations d'inflation plus élevées ne s'ancrent dans l'économie.

Le statu quo de la BoE intervient dans un contexte marqué par la hausse persistante des prix du pétrole et du gaz, ce qui pourrait amener l'institution monétaire à maintenir les coûts d'emprunt inchangés plus longtemps que prévu, alors qu'une baisse semblait acquise jusqu'à ce que le début du conflit au Moyen-Orient vienne bouleverser les marchés pétroliers.

La BoE a réduit ses taux d'intérêt à un rythme plus lent que la Banque centrale européenne (BCE) depuis 2024, en raison des inquiétudes déjà existantes concernant les pressions sur les prix.

Il semblait pourtant que l'inflation était sur le point de revenir à l'objectif de 2% fixé par la banque centrale et de se stabiliser à ce niveau.

Les investisseurs écartent désormais la possibilité que la BoE abaisse ses taux à deux reprises cette année et estiment qu'il y a de fortes chances qu'une hausse intervienne d'ici novembre.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)