GB-La Banque d'Angleterre maintient son principal taux inchangé

La Banque d'Angleterre (BoE) a une nouvelle fois maintenu jeudi son taux directeur à 3,75%, comme prévu, se donnant ainsi le temps d'évaluer les répercussions sur l'inflation du protocole d'accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

La décision du MPC, le comité de politique monétaire de la BoE, a été prise par 7 voix contre 2, comme le prévoyait le consensus Reuters.

Avant même que les grandes lignes d'un accord entre l'Iran et les États-Unis ne commencent à se dessiner à la fin de la semaine dernière, le gouverneur Andrew Bailey avait déclaré que la banque centrale pouvait se permettre d'attendre et qu'elle se trouvait dans une situation différente de celle de la Banque centrale européenne (BCE), qui a relevé ses taux d'intérêt la semaine dernière pour la première fois depuis 2023.

"Quoi qu'il arrive à l'avenir, la hausse des prix de l'énergie observée ces quatre derniers mois signifie que des pressions inflationnistes sont déjà en train de se manifester", a-t-il toutefois averti dans un communiqué publié jeudi.

La BoE prévoit que l'inflation dépassera 3,25% au dernier trimestre de cette année, contre 2,8% en mai, même si cette hausse est moins importante que celle prévue en avril (entre 3,6% et 3,7%) dans deux de ses trois principaux scénarios.

L'inflation s'est maintenue de manière inattendue à 2,8% en mai, son plus bas niveau depuis 13 mois, la baisse des prix des denrées alimentaires ayant compensé la hausse des tarifs aériens et des prix de l'essence.

Si les salaires ont augmenté plus rapidement que prévu au cours du trimestre clos en avril, la plupart des responsables de la politique monétaire estiment que le marché du travail se trouve dans une situation plus fragile que ces dernières années, ce qui rend moins probable les hausses salariales exceptionnelles.

La plupart des économistes interrogés la semaine dernière dans le cadre d'un sondage Reuters ne s'attendent pas à une hausse des taux d'intérêt de la BoE cette année, tandis que les marchés financiers prévoient un seul relèvement d'un quart de point.

La BoE a touché à ses taux directeurs pour la dernière fois en décembre 2025, avec une baisse de 25 points de base, après des pauses en novembre et septembre.

(Reportage David Milliken, version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)