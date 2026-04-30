GB-La Banque d'Angleterre maintient son principal taux à 3,75%

La Banque d'Angleterre (BoE) a laissé jeudi son principal taux directeur à 3,75%, prolongeant la pause décidée en mars quand l'institut d'émission monétaire avait dit vouloir patienter jusqu'à obtenir une vision plus claire de l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur l'inflation.

La décision du MPC, le comité de politique monétaire de la BoE, a été prise par huit voix contre une, comme le prévoyait le consensus Reuters.

Elle intervient après un statu quo déjà observé en mars et en février. La BoE a touché à ses taux directeurs pour la dernière fois en décembre 2025, avec une baisse de 25 points de base, après des pauses en novembre et septembre.

Une enquête Reuters, menée du 16 au 21 avril auprès de 62 économistes, indiquait que l'ensemble des personnes sondées s'attendaient à ce que la BoE maintienne ses taux directeurs à leur niveau actuel ce jeudi, tandis que plus de la moitié d'entre elles prévoyaient un statu quo jusqu'à la fin de l'année, malgré la menace d'une résurgence de l'inflation.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, pour sa part avait prévenu à la mi-avril que l'institution "n'allait pas se précipiter pour prendre des décisions" sur d'éventuels relèvements de taux.

Tout en reconnaissant que la hausse des prix du pétrole et du gaz, avec un baril de Brent désormais proche de 125 dollars, se répercuterait probablement sur les prix en général, il avait estimé que d'autres facteurs rendaient une décision sur les taux "très, très difficile".

L'inflation des prix à la consommation en Grande-Bretagne a accéléré en mars pour atteindre 3,3% en rythme annuel, selon les données officielles montrant les premiers effets sur l'économie de la guerre en Iran, entrée cette semaine dans son troisième mois.

Parallèlement, les inquiétudes sur la croissance économique, même si elle est ressortie sur les trois mois à février au-dessus des attentes, conjuguées à l'affaiblissement du marché du travail font craindre une possible stagflation, justifiant aux yeux de certains responsables de la BoE le choix du statu quo pour le moment.

Huw Pill, le chef économiste de la Banque d'Angleterre et l'un des membres les plus intransigeants du MPC, a déclaré ce mois-ci qu'une approche attentiste pourrait être perçue comme une attitude neutre face à la menace d'une hausse de l'inflation.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a également laissé mercredi ses taux directeurs à leur niveau actuel, dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, tout en faisant état de préoccupations croissantes sur l'inflation avec la guerre au Moyen-Orient.

La décision de la Banque centrale européenne (BCE) est attendue à 12h15 GMT.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)