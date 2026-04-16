GB-L'économie progresse de 0,5% sur les trois mois précédant février

PHOTO DE FICHIER : L'horizon londonien avec le quartier financier à l'arrière-plan

‌L'économie britannique a enregistré ​une croissance de 0,5% au cours du trimestre qui s'est ​achevé en février, soit plus ​que prévu, montrent ⁠les données officielles publiées jeudi.

Les ‌économistes interrogés par Reuters tablaient sur une croissance ​de ‌0,2% du produit intérieur ⁠brut (PIB) pour la période de décembre à février par ⁠rapport aux ‌trois mois précédents.

Les chiffres ⁠relatifs au trimestre ‌qui s'est achevé en ⁠janvier ont par ailleurs ⁠été révisés ‌à la hausse à 0,3%.

Pour ​le ‌seul mois de février, l'économie a également progressé ​de 0,5%, a indiqué l'Office national ⁠des statistiques, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 0,1%.

(Reportage Andy Bruce et Suban Abdulla ; version française ​Diana Mandia)