GB-L'économie progresse de 0,5% sur les trois mois précédant février

PHOTO DE FICHIER : L'horizon londonien avec le quartier financier à l'arrière-plan
L'économie britannique a enregistré une croissance de 0,5% au cours du trimestre qui s'est achevé en février, soit plus que prévu, montrent les données officielles publiées jeudi.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une croissance de 0,2% du produit intérieur brut (PIB) pour la période de décembre à février par rapport aux trois mois précédents.
Les chiffres relatifs au trimestre qui s'est achevé en janvier ont par ailleurs été révisés à la hausse à 0,3%.
Pour le seul mois de février, l'économie a également progressé de 0,5%, a indiqué l'Office national des statistiques, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 0,1%.
(Reportage Andy Bruce et Suban Abdulla ; version française Diana Mandia)
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