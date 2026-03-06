GB-L'allemand Axel Springer rachète The Telegraph

Le groupe de médias allemand Axel Springer a annoncé vendredi le rachat du journal conservateur britannique The Telegraph pour 575 millions de livres (663 millions d'euros) aux dépens du groupe DMGT, propriétaire du Daily Mail concurrent.

Axel Springer a assuré dans un communiqué qu'il préserverait l'indépendance éditoriale du titre et respectait le pluralisme des médias au Royaume-Uni et leur "journalisme indépendant et de grande qualité".

Le groupe allemand, qui détient également le tabloïd Bild, Die Welt et Politico, a exprimé son intention de développer à l'international ce titre emblématique du conservatisme britannique, notamment aux Etats-Unis.

Propriété de la famille Barclay depuis 2004, fondé il y a 170 ans, le Telegraph avait été mis en vente d'office en 2023 par la banque Lloyds en raison de lourdes dettes.

(Reportage Sam Tabahriti et Amy-Jo Crowley in London, Klaus Lauer à Berlin; version française Sophie Louet, édité par Jean-Stéphane Brosse)