GB-Feu vert au projet d'ambassade chinoise à Londres malgré les craintes d'espionnage
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 12:25

par Andrew MacAskill et Michael Holden

Le gouvernement britannique a autorisé mardi la Chine à construire à Londres sa plus grande ambassade en Europe, dans l'espoir d'améliorer les relations avec Pékin, malgré les mises en garde de responsables politiques britanniques et américains qui craignent qu'elle ne serve de base d'espionnage.

L'approbation a été soumise à certaines conditions.

Le projet chinois de construction d'une nouvelle ambassade sur le site de la "Royal Mint Court", vieille de deux siècles et située près de la Tour de Londres, est au point mort depuis trois ans en raison de l'opposition des résidents locaux, des députés et des militants pro-démocratie de Hong Kong en Grande-Bretagne.

La décision a été annoncée avant une visite attendue du Premier ministre Keir Starmer en Chine ce mois-ci, la première d'un dirigeant britannique depuis 2018. Certains responsables britanniques et chinois ont déclaré que le voyage dépendait de l'approbation de l'ambassade.

(Reportage Andrew MacAskill et Michael Holden, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

