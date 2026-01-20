GB-Feu vert au projet d'ambassade chinoise à Londres malgré les craintes d'espionnage

par Andrew MacAskill et Michael Holden

Le gouvernement britannique a autorisé mardi la Chine à construire à Londres sa plus grande ambassade en Europe, dans l'espoir d'améliorer les relations avec Pékin, malgré les mises en garde de responsables politiques britanniques et américains qui craignent qu'elle ne serve de base d'espionnage.

L'approbation a été soumise à certaines conditions.

Le projet chinois de construction d'une nouvelle ambassade sur le site de la "Royal Mint Court", vieille de deux siècles et située près de la Tour de Londres, est au point mort depuis trois ans en raison de l'opposition des résidents locaux, des députés et des militants pro-démocratie de Hong Kong en Grande-Bretagne.

La décision a été annoncée avant une visite attendue du Premier ministre Keir Starmer en Chine ce mois-ci, la première d'un dirigeant britannique depuis 2018. Certains responsables britanniques et chinois ont déclaré que le voyage dépendait de l'approbation de l'ambassade.

