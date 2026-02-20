GB/Epstein-La police enquête auprès d'anciens officiers de sécurité de l'ex-prince Andrew

(Actualisé tout du long avec déclarations police)

par Phil Noble, Kate Holton et Michael Holden

La police britannique a déclaré vendredi qu'elle contactait d'anciens officiers de sécurité ayant travaillé pour Andrew Mountbatten-Windsor en quête de témoignages et invité toute personne disposant d'éléments liés aux dossiers judiciaires Epstein à se manifester.

Ces déclarations interviennent après que Andrew Mountbatten-Windsor a été arrêté puis libéré jeudi, le jour de ses 66 ans, soupçonné d'avoir transmis des documents confidentiels au défunt homme d'affaires et pédocriminel américain Jeffrey Epstein dans le cadre de ses fonctions d'émissaire spécial britannique pour le Commerce, mission qu'il a exercée entre 2001 et 2011.

La police de Londres a déclaré vendredi qu'elle était en train d'identifier et de contacter, dans le cadre d'une enquête distincte, d'anciens et d'actuels officiers et agents qui auraient travaillé au service du prince déchu.

"Il leur a été demandé d'examiner attentivement si tout ce qu'ils ont vu ou entendu pendant cette période de service pourrait être pertinent pour nos enquêtes en cours et de partager toute information susceptible de nous aider", indique le communiqué de la police.

"Nous continuons à inviter toute personne disposant d'informations nouvelles ou pertinentes à se manifester. Toutes les allégations seront prises au sérieux et, comme pour tout autre affaire, toutes les informations reçues seront évaluées et feront l'objet d'une enquête si nécessaire", ajoute le communiqué.

La police de Thames Valley a perquisitionné jeudi Wood Farm, domaine royal à Sandringham, dans le Norfolk, dans l'est de l'Angleterre, où réside actuellement Andrew Mountbatten-Windsor.

La perquisition de son ancienne demeure, le manoir royal à Windsor, à l'ouest de Londres, se poursuivait vendredi.

Andrew, le frère cadet du roi Charles III, est soupçonné de manquements au devoir de probité dans l'exercice de ses fonctions publiques, délit passible de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le roi d'Angleterre, qui a dépouillé son frère de son titre de prince et l'a contraint à quitter sa résidence de Windsor l'année dernière, a déclaré jeudi qu'il avait appris son arrestation avec "la plus profonde inquiétude".

(Phil Noble à Sandringham, et Kate Holton et Michael Holden à Londres ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)