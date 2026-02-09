GB-Buckingham Palace prêt à aider la justice en cas d'enquête sur Andrew, le frère du roi Charles III

(Actualisé avec déclaration de Buckingham Palace)

Buckingham Palace a dit lundi être prêt à collaborer avec la justice au sujet d'une enquête de la police concernant Andrew Mountbatten-Windsor, frère du roi Charles III, qui aurait transmis en 2010 des documents commerciaux officiels britanniques à Jeffrey Epstein, selon des courriels rendus publics.

L'ancien prince, âgé de 65 ans, fait depuis des années l'objet d'une attention approfondie en raison de son amitié avec Jeffrey Epstein, une relation qui lui a coûté son rôle au sein de la famille royale, ses titres et sa résidence.

"Le roi a clairement exprimé, par ses mots et à travers des actions sans précédent, sa profonde inquiétude quant aux allégations qui continuent d'être révélées au sujet de M. Mountbatten-Windsor", a déclaré un porte-parole du palais royal.

Les courriels rendus publics montrent qu'Andrew Mountbatten-Windsor aurait divulgué à Jeffrey Epstein des informations obtenues dans le cadre de ses fonctions d'envoyé du gouvernement.

Andrew Mountbatten-Windsor a toujours nié toute faute et n'a pas répondu aux sollicitations depuis la dernière publication de dossiers liés au pédocriminel américain décédé en prison en 2019.

Dans la plus récente série de documents diffusés aux États-Unis, des courriels semblent montrer qu'Andrew Mountbatten-Windsor a transmis à Jeffrey Epstein des rapports concernant le Vietnam, Singapour et d'autres pays, qui lui avaient été adressés en lien avec un déplacement effectué à titre officiel.

La police métropolitaine de Londres n'a pas répondu dans l'immédiat, lundi, à une demande de commentaire de Reuters visant à savoir si une enquête serait ouverte sur ce partage présumé d'informations.

Les envoyés au commerce sont généralement tenus de ne pas divulguer de documents sensibles ou commerciaux en vertu de règles strictes de confidentialité.

Au cours des dix derniers jours, les révélations issues des dossiers Epstein ont plongé le Premier ministre britannique Keir Starmer dans la plus grave crise de son mandat, après la nomination comme ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis de Peter Mandelson, présenté comme une connaissance de Jeffrey Epstein.

À l'instar d'Andrew Mountbatten-Windsor, il apparaît que Peter Mandelson aurait également partagé avec Epstein des documents gouvernementaux sensibles datant de 2009 et 2010, et la police enquête sur des soupçons de manquement à la probité publique.

La police de Thames Valley a déclaré la semaine dernière examiner une nouvelle accusation visant Andrew Mountbatten-Windsor, concernant le transport présumé d'une femme vers une adresse à Windsor, à la lumière des derniers dossiers Epstein.

"Bien que les accusations spécifiques en question relèvent de la compétence de M. Mountbatten-Windsor, si la police de Thames Valley nous contacte, nous sommes prêts à les soutenir comme vous pouvez vous y attendre...", a ajouté Buckingham Palace.

"Comme indiqué précédemment, les pensées et la sympathie de Leurs Majestés ont été et restent avec les victimes de toutes les formes d'abus."

Andrew Mountbatten-Windsor, deuxième fils de la défunte reine Elizabeth II, a été contraint de renoncer à l'ensemble de ses fonctions royales officielles en 2019 et, en octobre dernier, Charles lui a retiré son titre de prince.

Andrew Mountbatten-Windsor a quitté sa résidence royale la semaine dernière.

Le prince William et son épouse Kate ont fait part lundi de leur "profonde préoccupation" face aux révélations contenues dans des dossiers concernant Jeffrey Epstein, dans leur première prise de parole publique sur le sujet.

"Je peux confirmer que le prince et la princesse ont été profondément préoccupés par la poursuite des révélations. Leurs pensées restent tournées vers les victimes", a déclaré lundi un porte-parole du palais de Kensington.

(Sarah Young et Sam Tabahriti; version française Nicolas Delame et Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)