GB-Andy Burnham, élu au Parlement, va pouvoir tenter d'évincer Keir Starmer

par Andy Bruce et Andrew MacAskill

Le maire travailliste du Grand Manchester, Andy Burnham, a été élu au Parlement britannique en remportant l'élection législative partielle de la circonscription de Makerfield, dans le nord-ouest de l'Angleterre, selon les résultats du scrutin annoncés vendredi, ce qui ouvre la voie à une éviction du Premier ministre Keir Starmer.

Andy Burnham a été élu avec 54,8% des voix, tandis que le candidat du parti populiste Reform UK de Nigel Farage est arrivé en deuxième position avec un score de 34,5%.

Il s'agit d'une première étape susceptible de mener Andy Burnham au 10, Downing Street, celui-ci jouissant d'une forte popularité au sein du Parti travailliste alors que Keir Starmer est confronté à une fronde ouverte au sein de sa propre formation depuis une déroute historique aux élections locales du 7 mai.

Aux termes du règlement du Parti travailliste, qui n'a jamais évincé un Premier ministre issu de ses rangs en 125 ans d'histoire, une motion de défiance à l'encontre du chef du gouvernement au profit d'un remplaçant doit recueillir les signatures de 20% du groupe parlementaire, soit 81 députés.

S'exprimant après son élection, Andy Burnham a déclaré que celle-ci pourrait constituer un "tournant".

"Nous devons en tenir compte, nous devons agir en conséquence, et nous devons faire les bons choix", a-t-il dit. "Il n'y aura pas de seconde chance."

Keir Starmer, qui compte continuer à se battre pour conserver son poste, n'a pas tardé à féliciter son rival, déclarant sur X : "Les électeurs ont préféré la campagne d'espoir et d'optimisme du Parti travailliste à celle de la division et de la haine."

(Reportage Andy Bruce, Andrew MacAskill et Elizabeth Piper, version française Benjamin Mallet)