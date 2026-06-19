 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GB-Andy Burnham, élu au Parlement, va pouvoir tenter d'évincer Keir Starmer
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 08:20

par Andy Bruce et Andrew MacAskill

Le maire travailliste du Grand Manchester, Andy Burnham, a été élu au Parlement britannique en remportant l'élection législative partielle de la circonscription de Makerfield, dans le nord-ouest de l'Angleterre, selon les résultats du scrutin annoncés vendredi, ce qui ouvre la voie à une éviction du Premier ministre Keir Starmer.

Andy Burnham a été élu avec 54,8% des voix, tandis que le candidat du parti populiste Reform UK de Nigel Farage est arrivé en deuxième position avec un score de 34,5%.

Il s'agit d'une première étape susceptible de mener Andy Burnham au 10, Downing Street, celui-ci jouissant d'une forte popularité au sein du Parti travailliste alors que Keir Starmer est confronté à une fronde ouverte au sein de sa propre formation depuis une déroute historique aux élections locales du 7 mai.

Aux termes du règlement du Parti travailliste, qui n'a jamais évincé un Premier ministre issu de ses rangs en 125 ans d'histoire, une motion de défiance à l'encontre du chef du gouvernement au profit d'un remplaçant doit recueillir les signatures de 20% du groupe parlementaire, soit 81 députés.

S'exprimant après son élection, Andy Burnham a déclaré que celle-ci pourrait constituer un "tournant".

"Nous devons en tenir compte, nous devons agir en conséquence, et nous devons faire les bons choix", a-t-il dit. "Il n'y aura pas de seconde chance."

Keir Starmer, qui compte continuer à se battre pour conserver son poste, n'a pas tardé à féliciter son rival, déclarant sur X : "Les électeurs ont préféré la campagne d'espoir et d'optimisme du Parti travailliste à celle de la division et de la haine."

(Reportage Andy Bruce, Andrew MacAskill et Elizabeth Piper, version française Benjamin Mallet)

Devises
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )
    Les Bourses européennes portées par des mouvements contraires
    information fournie par AFP 19.06.2026 09:25 

    Deux des trois grandes Bourses européennes ont ouvert vendredi en hausse, sur un marché qui s'annonce calme avec la journée de repos à New York, et qui pondère deux informations contradictoires. Après quelques minutes d'échanges, Paris (+0,18%) et Francfort (+0,16%) ... Lire la suite

  • EQUASENS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    EQUASENS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 19.06.2026 09:09 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • France Travail a développé trois outils d'intelligence artificielle : "ChatFT", "CoachFT" et "MatchFT". ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )
    Intelligence artificielle : France Travail réinvente le travail des conseillers
    information fournie par Boursorama avec Media Services 19.06.2026 09:06 

    L'établissement public a investi près de 15 millions d'euros en 2025 dans des outils d'intelligence artificielle destinés à assister ses agents. Les syndicats craignent des suppressions de postes et réclament davantage de garanties. "ChatFT", "CoachFT" ou encore ... Lire la suite

  • Des fleurs et des hommages devant un silo agricole où a été retrouvé le corps de Lyhanna, 11 ans, à Puycasquier (Gers), le 16 juin 2026 ( AFP / Ed JONES )
    Meurtre de Lyhanna: la collégienne a été violée, révèle l'autopsie
    information fournie par AFP 19.06.2026 09:04 

    Lyhanna, collégienne de 11 ans retrouvée morte le 4 juin dans le Gers après sa disparition, a été violée, selon des résultats de l'autopsie susceptibles de donner lieu à un élargissement des poursuites contre le principal suspect. Au lendemain de la découverte ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank