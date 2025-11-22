Gaza-Une frappe israélienne sur une voiture tue quatre personnes-médecins

(.)
Une frappe aérienne israélienne dans la ville de Gaza a tué au moins quatre personnes et en a blessé plusieurs autres, ont rapporté samedi les autorités sanitaires locales.
Cette frappe présumée sur un véhicule, survenue dans le quartier densément peuplé de Rimal, constitue une nouvelle mise à l'épreuve du fragile cessez-le-feu du 10 octobre, qui été négocié sous l'égide des Etats-Unis entre le Hamas et Israël.
L'armée israélienne a dit vérifier cette information.
On ignore pour le moment si les quatre personnes signalées décédées sont des passagers de la voiture ou des passants.
(Rédigé par Nidal Al-Mughrabi; version française Claude Chendjou)
