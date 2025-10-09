Gaza-Signature de l'accord de cessez-le-feu prévue à 09h00 GMT-source

Un cessez-le-feu doit entrer en vigueur à Gaza dès que l'accord entre Israël et le Hamas annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi sera signé, a déclaré une source informée des détails de l'accord, précisant que la signature devrait avoir lieu ce jeudi à 09h00 GMT.

La source a précisé que l'armée israélienne achèverait la première phase de son retrait partiel de Gaza dans les premières 24 heures et que les otages israéliens détenus dans l'enclave pourraient être libérés dès samedi et d'ici lundi au plus tard.

(Reportage Maayan Lubell, version française Benjamin Mallet ; édité par Blandine Hénault)