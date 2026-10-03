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Gaza-Quatre morts après une frappe israélienne-médecins
information fournie par Reuters 03/10/2026 à 01:58

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Au moins quatre Palestiniens ont été tués samedi dans une frappe israélienne contre un immeuble résidentiel de la ville de Gaza, ont dit les autorités sanitaires locales.

L'armée israélienne n'a fait aucun commentaire à ce stade.

Un cessez-le-feu chapeauté par les Etats-Unis et annoncé en octobre 2025 a mis fin aux combats dans la bande de Gaza, mais Israël n'a pas interrompu ses frappes contre l'enclave.

L'armée israélienne dit que ses bombardements visent à contrecarrer les attaques du Hamas et d'autres combattants.

Le Hamas accuse Israël de violer le cessez-le-feu et de saper les efforts pour mettre en oeuvre le plan du président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit.

Plus de 1.400 Palestiniens ont été tués par Israël dans l'enclave depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre dernier, selon les autorités sanitaires locales, tandis que Tsahal a fait état de la mort de quatre soldats israéliens.

(Nidal Al Mughrabi; version française Camille Raynaud)

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