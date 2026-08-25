Gaza-Les parents appelés à empêcher leurs enfants de faire voler des cerfs-volants

Les parents de Gaza ont été appelés à empêcher leurs enfants de faire voler des cerfs-volants dans l'enclave ravagée par la guerre, après qu'Israël a menacé de riposter avec force si le Hamas renouait avec la tactique consistant à lancer des cerfs-volants incendiaires par-delà la frontière.

Les comités populaires, qui regroupent des représentants d'organisations non gouvernementales et d'associations locales gérant des camps de déplacés et des abris à Gaza, ont lancé cet appel dans un communiqué publié lundi soir.

L'annonce a été coordonnée avec les autorités du Hamas, a indiqué une source au sein du mouvement.

"Nous travaillons sans relâche sur le terrain et faisons tout notre possible pour mettre fin à cette pratique, non pas pour brimer l'enfance de nos enfants - qui ont déjà été privés des droits les plus élémentaires de jouer et de vivre en sécurité - mais pour protéger leurs vies innocentes", indique le communiqué.

En 2018, des habitants de Gaza avaient envoyé des ballons et des cerfs-volants incendiaires au-dessus de la frontière, provoquant des incendies sur des centaines d'hectares de champs et de terres agricoles, dans ce qu'ils avaient présenté comme une protestation contre le blocus israélien imposé à l'enclave contrôlée par le Hamas.

LES CERFS-VOLANTS INQUIÈTENT LES VILLAGEOIS ISRAÉLIENS

Au cours du mois dernier, plusieurs cerfs-volants, qui ne semblaient pas transporter de matériaux incendiaires, ont été aperçus dérivant de Gaza vers Israël, suscitant l'inquiétude des habitants des villages voisins, pris pour cible par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre à Gaza.

Dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a averti le Hamas que, si ces lancements ne cessaient pas immédiatement, "les responsables" du lancement de cerfs-volants, de ballons ou de drones vers Israël seraient la cible d'assassinats et que les zones d'où ils sont lancés feraient l'objet d'un ordre d'évacuation.

Umm Mohammed, une mère de Gaza-ville qui s'est entretenue avec Reuters via une application de messagerie, a déclaré craindre que son fils soit blessé.

"Chaque été, mon fils Ahmed, âgé de 10 ans, et les enfants du quartier font voler ces cerfs-volants pour s'amuser, mais je ne le lui permettrai plus", a-t-elle déclaré.

Un haut responsable israélien de la défense a déclaré que le Hamas tentait de provoquer Israël en encourageant les Gazaouis à faire voler des cerfs-volants par-delà la frontière.

Un responsable du Hamas a déclaré à Reuters que le mouvement s'était plaint auprès des médiateurs du cessez-le-feu, affirmant qu'"Israël invoquait de faux prétextes pour poursuivre la guerre contre Gaza".

Selon un deuxième responsable israélien, Israël a porté plainte auprès du Conseil de paix de l'administration américaine de Donald Trump au sujet des cerfs-volants.

(Reportage Nidal al-Mughrabi, avec la Contribution de Maayan Lubell, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)