Gaza-Le Hamas doit accepter un désarmement ou il y sera forcé, dit Trump

par Steve Holland

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il avait fait savoir au Hamas à Gaza qu'il devait accepter de se désarmer ou il y sera contraint, peut-être par la violence.

Le Hamas a libéré lundi les 20 otages encore vivants qu'il détenait à Gaza depuis son attaque du 7 octobre 2023 en Israël, dans le cadre de la première phase d'un accord de cessez-le-feu avec l'Etat hébreu parrainé par les Etats-Unis.

Le mouvement islamiste ne s'est cependant pas engagé publiquement à déposer les armes, une des dispositions du plan de Donald Trump.

"S'ils ne se désarment pas, nous les désarmerons. Et cela se fera rapidement et peut-être violemment", a déclaré Donald Trump lors d'une réunion à la Maison blanche avec le président argentin Javier Milei.

"J'ai parlé au Hamas et je leur ai dit : "Vous allez vous désarmer, n'est-ce pas ? Oui, monsieur, nous allons nous désarmer. C'est ce qu'ils m'ont dit", a affirmé Donald Trump, précisant par la suite qu'il avait fait passer le message par des intermédiaires.

Au lendemain du sommet sur la fin de la guerre dans l'enclave palestinienne dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, Israël a informé les Nations unies qu'il n'autoriserait que 300 camions d'aide, soit la moitié du nombre convenu, à entrer chaque jour dans la bande de Gaza à partir de mercredi, selon un document consulté par Reuters et confirmé par l'Onu.

Le Hamas, de son côté, a rapidement repris possession des rues dans les zones urbaines de Gaza, après le retrait partiel des troupes israéliennes la semaine dernière.

Des sources de sécurité palestiniennes ont déclaré que des dizaines de personnes avaient été tuées dans des affrontements entre les combattants du Hamas et leurs rivaux ces derniers jours.

Pendant ce temps, cinq personnes ont été tuées par des tirs de drones israéliens alors qu'elles allaient inspecter des maisons dans une banlieue à l'est de la ville de Gaza. Une frappe aérienne a causé la mort d'une personne et en a blessé une autre près de Khan Younès, ont indiqué les autorités sanitaires de Gaza.

Donald Trump a déclaré qu'il approuvait le fait que le Hamas tue des membres d'autres gangs alors que le mouvement réaffirme son emprise sur la sécurité.

(Reportage Steve Holland, rédigé par Katharine Jackson et Simon Lewis ; version française Kate Entringer)