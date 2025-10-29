Gaza-Le cessez-le-feu pas en danger, dit Trump, approuvant la "rétribution" d'Israël

(Actualisé avec communiqué de l'armée israélienne)

A BORD D'AIR FORCE ONE/JERUSALEM, 29 octobre (Reuters) - L e président américain Donald Trump a déclaré mercredi que l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, qu'il a chapeauté, n'était pas en danger, après que les autorités de l'enclave palestinienne ont rapporté que 26 personnes ont été tuées dans des frappes effectuées par Israël en représailles à la mort d'un soldat israélien.

Israël et le Hamas s'accusent réciproquement d'enfreindre le cessez-le-feu conclu plus tôt ce mois-ci.

Des avions israéliens ont mené mardi des frappes contre la bande de Gaza, sur ordre du Premier ministre Benjamin Netanyahu, après qu'un représentant de l'armée israélienne a accusé le Hamas d'avoir mené une attaque contre Tsahal dans une zone que celle-ci contrôle dans l'enclave palestinienne.

Au moins 26 personnes ont été tuées dans ces frappes, ont déclaré les autorités sanitaires gazaouies, dont cinq personnes qui se trouvaient dans une maison située dans la camp de réfugiés de Bourej, dans le centre de la bande de Gaza, et cinq personnes à bord d'une voiture à Khan Younès, dans le sud de l'enclave.

"De ce que j'ai compris, (le Hamas) a abattu un soldat israélien", a déclaré Donald Trump aux journalistes présents à bord de l'avion présidentiel Air Force One l'emmenant en Corée du Sud, dernière étape de la tournée asiatique du président américain.

"Les Israéliens ont donc répondu, comme ils doivent le faire", a-t-il poursuivi. "Quand cela se produit, ils doivent répondre".

Tsahal a confirmé par la suite dans un communiqué la mort d'un soldat israélien dans la bande de Gaza.

Donald Trump, ouvertement en campagne pour le prix Nobel de la paix, s'est montré confiant sur le fait que "rien ne mettra en péril" le cessez-le-feu. "Il faut que vous compreniez que le Hamas représente une toute petite partie de la paix au Proche-Orient", a-t-il dit. "Il faut que (le Hamas) se comporte bien".

Selon des témoins, Israël poursuivait ses attaques contre la bande de Gaza dans la nuit de mardi à mercredi.

Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par l'armée israélienne à propos des frappes menées à Gaza.

Les services de Benjamin Netanyahu ont fait savoir mardi dans un communiqué que le Premier ministre israélien avait ordonné des "attaques puissantes" immédiates contre la bande de Gaza, sans préciser la raison de cette décision.

Un représentant de l'armée israélienne a dénoncé séparément une "violation flagrante" par le Hamas du cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre, quasiment deux ans jour pour jour après le début de la guerre à Gaza, menée en représailles à l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

Le Hamas a nié toute responsabilité dans une attaque contre les troupes israéliennes à Rafah, à la pointe sud de la bande de Gaza. Le groupe armé palestinien a ajouté dans un communiqué qu'il restait engagé au cessez-le-feu.

"Si (le Hamas) se comporte bien, il sera content", a dit mercredi Donald Trump. "Et s'il ne se comporte pas bien, ce sera terminé pour lui. Leurs vies seront terminées".

"Personne ne sait ce qui est arrivé au soldat israélien, mais ils ont dit que c'était le tir d'un sniper", a ajouté le président américain. Les frappes contre Gaza sont "une rétribution pour cela, et (Israël) a le droit de le faire".

(Reportage de Trevor Hunnicutt, avec Kanishka Singh à Washington, Tamar Uriel-Beeri à Jérusalem; version française Jean Terzian)