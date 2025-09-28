Gaza-La flottille humanitaire reprend la mer, l'Italie alerte sur les dangers

Une flottille de dizaines de bateaux transportant de l'aide à destination de Gaza a repris la mer après s'être arrêtée plusieurs jours dans les eaux grecques pour des réparations.

Les organisateurs, qui comptent défier le blocus naval israélien et acheminer de l'aide vers l'enclave palestinienne, ont déclaré dimanche que des navires grecs s'étaient joints à la flottille, qui compte quelque 47 bateaux civils et est désormais "complète".

"Frères et sœurs de Gaza, nous naviguons avec l'espoir au cœur. Votre résilience est notre boussole, votre combat est notre combat. Ensemble, nous briserons le silence du siège", a écrit Global Sumud Flotilla sur les réseaux sociaux.

Une quarantaine d'Italiens sont à bord de la flottille aux côtés de militants de dizaines d'autres pays, dont l'activiste suédoise Greta Thunberg. Ils espèrent apporter de l'aide à Gaza au cours de la semaine prochaine.

Le ministre italien des affaires étrangères, Antonio Tajani, a réitéré dimanche une proposition faite la semaine dernière à la flottille - et rejetée par celle-ci - afin qu'elle apporte l'aide à Chypre en vue d'une éventuelle distribution à Gaza par l'Église catholique romaine.

"Nous avons toujours dit qu'il était dangereux de s'approcher des eaux israéliennes. Nous ne savons pas ce qui peut arriver. Il est dangereux de forcer le blocus", a déclaré Antonio Tajani aux journalistes.

La flottille a été attaquée mercredi dans les eaux internationales au large de la Crète par des drones armés de grenades assourdissantes et de produits irritants qui ont causé des dégâts mais n'ont pas fait de blessés.

Israël n'a pas commenté cet incident. L'Etat hébreu a par le passé indiqué qu'il utiliserait tous les moyens pour empêcher les bateaux d'atteindre Gaza, arguant que son blocus naval est légal.

L'Italie et l'Espagne ont déployé des navires de guerre à proximité de la flottille pour des opérations de sauvetage et des missions humanitaires.

Israël a lancé son offensive à Gaza après l'attaque du 7 octobre 2023 menée par le Hamas à son encontre, qui a fait quelque 1.200 morts et 251 otages ramenés dans l'enclave palestinienne. L'offensive a tué plus de 65.000 personnes à Gaza, selon les autorités sanitaires locales.

(Reportage Crispian Balmer, version française Benjamin Mallet)