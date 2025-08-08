Gaza-La décision d'Israël d'étendre son offensive doit être réexaminée, dit von der Leyen

La décision du gouvernement israélien d'étendre son opération militaire dans la bande de Gaza "doit être réexaminée", a déclaré vendredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

"Parallèlement, une libération de tous les otages, détenus dans des conditions inhumaines, doit intervenir", ajoute-t-elle sur le réseau social X.

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi un projet visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza, ce qui a valu à Israël une nouvelle salve de condamnations internationales.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Benjamin Mallet)