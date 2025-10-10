Gaza-L’Unicef s'inquiète d'une possible hausse des décès chez les enfants

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) a appelé vendredi à l’ouverture de tous les points de passage de l’aide humanitaire vers la bande de Gaza, dévastée par la guerre, et mis en garde sur une possible hausse des décès chez les enfants dont le système immunitaire a été gravement compromis.

"La situation est critique. Nous risquons d'assister à une augmentation massive des décès chez les enfants, non seulement des nouveau-nés, mais aussi des nourrissons, étant donné que leur système immunitaire est plus compromis que jamais", a déclaré le porte-parole de l'Unicef, Ricardo Pires.

Les troupes israéliennes ont commencé à se retirer de certaines parties du territoire palestinien vendredi dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu avec le Hamas, dans la première phase d'une initiative du président américain Donald Trump visant à mettre fin à un conflit qui dure depuis plus de deux ans.

Les Nations unies prévoient d’intensifier leurs livraisons d’aide humanitaire à Gaza, où certaines zones sont frappées par la famine, au cours des 60 premiers jours du cessez-le-feu dans l’enclave, a déclaré jeudi un haut responsable de l’Onu.

Le soutien nutritionnel constitue la priorité absolue, a déclaré l’Unicef, précisant qu’environ 50.000 enfants sont menacés de malnutrition aiguë et nécessitent un traitement immédiat.

Le système immunitaire des enfants est affaibli car "ils n'ont pas mangé correctement voire pas du tout récemment et depuis bien trop longtemps", a expliqué Ricardo Pires.

"Les enfants ont besoin de vitamines et de nutriments pour se développer et être en mesure de faire face aux changements de température ou aux épidémies de virus", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Olivia Le Poidevin, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)