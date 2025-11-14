 Aller au contenu principal
Gaza-L'UE entend contribuer à la formation de 3.000 policiers
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 13:46

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne discuteront le 20 novembre à Bruxelles de la formation de 3.000 policiers palestiniens en vue de leur déploiement ultérieur dans la bande de Gaza, aux termes du plan de paix de Donald Trump.

Dans un document dont Reuters a eu connaissance vendredi, le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), le service diplomatique de l'UE, détaille les options qui s'offrent aux Européens, tenus à l'écart des négociations, pour contribuer au plan américain.

L'une d'elles porte sur la reconfiguration des deux missions civiles de l'UE dans la région - sécurisation des points de passage dans l'enclave palestinienne et assistance à l'Autorité palestinienne en matière de justice et de formation de policiers.

Cette dernière mission pourrait "superviser la formation de la force de police palestinienne à Gaza en assurant directement les entraînements et l’appui à environ 3.000 officiers de police palestiniens de Gaza (rémunérés par l’Autorité palestinienne), en vue de former l'ensemble de l'effectif policier de 13.000 personnes", peut-on lire dans le document.

Le document évoque également la possibilité d’étendre la mission civile de surveillance des points de passage basée à Rafah à d’autres points de passage.

(Reportage Lili Bayer et John Irish, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)

Proche orient
    On a encore du pognon donc! lamentable.....

L'offre BoursoBank