Gaza-Jared Kushner en Egypte pour discuter du plan de paix

(Actualisé avec condamnation du rejet israélien)

par Nidal al-Mughrabi

Jared Kushner, émissaire spécial et gendre du président américain Donald Trump, rencontrait dimanche des médiateurs turcs, égyptiens et qataris au Caire, a-t-on appris de source diplomatique, dans le but de pousser pour la mise en oeuvre du plan de paix du locataire de la Maison blanche pour Gaza, alors qu'Israël continue son offensive aérienne sur l'enclave palestinienne.

Des dirigeants du Hamas étaient présents lors de certaines réunions entre médiateurs et la délégation américaine menée par Jared Kushner et Nickolay Mladenov, l'émissaire chargé du dossier de Gaza au sein de l'équipe de paix de Donald Trump qui supervise le cessez-le-feu, a ajouté la source diplomatique.

Ce dernier ajoute que les deux hommes doivent rencontrer lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a rejeté le dernier plan de paix en 15 points du président américain pour Gaza.

Israël se dit inquiet des exigences américaines lui demandant de mettre fin aux assassinats ciblés de combattants du Hamas dans l'enclave palestinienne, à l'heure où le groupe chiite tente de regrouper ses forces.

Dimanche, dans un communiqué conjoint, cinq pays arabes - l'Egypte, le Qatar, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et la Jordanie - ainsi que la Turquie, le Pakistan et l'Indonésie ont condamné la décision israélienne, ajoutant que le rejet israélien menaçait les efforts de Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza.

Donald Trump avait déclaré fin juillet que des pourparlers organisés au Caire entre des médiateurs et des responsables du Hamas avaient permis d'aboutir à un accord de désarmement progressif des groupes armés palestiniens dans la bande de Gaza.

Le président américain avait présenté cela comme une avancée décisive dans son plan visant à mettre fin à la guerre entre les deux parties, auquel Israël et le Hamas avaient tous deux donné leur accord l'année dernière et qui avait débuté par un cessez-le-feu.

Le parti-milice avait dit accepter les termes de l'accord pour éviter une reprise des combats mais prévenant que sa mise en oeuvre serait conditionnée par le respect par Israël de ses engagements, notamment le retrait de ses forces et la cessation des attaques.

Après avoir réduit en intensité au début du mois, les frappes israéliennes ont repris ces derniers jours.

L'armée israélienne a déclaré dimanche qu'un de ses chasseurs a pris pour cible un combattant du Hamas à Khan Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne. Au moins cinq Palestiniens ont été blessés dans la frappe qui a touché un site de campements, selon des médecins présents à Gaza.

(Reportage de Nidal al-Mughrabi au Caire, Alexander Cornwell et Maayan Lubell à Jérusalem; Zhifan Liu pour la version française)