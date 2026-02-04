Gaza-Israël tue 18 personnes, les évacuations médicales suspendues

par Nidal al-Mughrabi et Pesha Magid

Les tirs de chars israéliens et des frappes aériennes ont fait 18 morts, dont quatre enfants, mercredi dans la bande de Gaza, et Israël a suspendu l'évacuation de patients par le point de passage de Rafah, à la frontière avec l'Égypte, ont annoncé des responsables palestiniens.

L'armée israélienne a déclaré que des chars avaient ouvert le feu sur Gaza et que des frappes aériennes avaient été menées en réaction à l'attaque de plusieurs soldats israéliens par un homme armé. Un réserviste de Tsahal a été grièvement blessé dans cette opération.

Les frappes ont visé la ville de Gaza ainsi que Khan Younès, dans le sud de l'enclave. Un responsable de la santé à Gaza a dit à Reuters qu'Israël avait également interrompu les évacuations de patients vers l'Égypte par le point de passage de Rafah, deux à peine après sa réouverture.

Un porte-parole du Croissant-Rouge a rapporté que des patients étaient arrivés dans un hôpital de Khan Younès en vue de leur passage par Rafah pour recevoir des soins, avant d'être informés qu'Israël avait reporté les évacuations.

"Ils ont appelé les patients et ont dit qu'il n'y avait aucun trajet aujourd'hui, le point de passage est fermé", a déclaré Raja'a Abu Teir, un patient palestinien qui devait être évacué, à Reuters à l'hôpital, où plusieurs malades attendaient dans des ambulances.

L'organisme israélien chargé de contrôler l'accès à Gaza, le COGAT, a affirmé dans un communiqué publié mercredi que le point de passage de Rafah restait ouvert, mais qu'il n'avait pas reçu de l'Organisation mondiale de la santé les informations de coordination nécessaires pour faciliter les passages.

L'OMS n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

(Nidal al-Mughrabi au Caire, avec Tala Ramadan; version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)