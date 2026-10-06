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Gaza-Deux Palestiniens tués par des frappes israéliennes - secours
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 16:34

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Des frappes israéliennes ont tué au moins deux Palestiniens dans la bande de Gaza mardi, selon les autorités sanitaires locales.

L'un d'entre eux a été tué près de l'hôpital Al-Shifa, à Gaza, et l'autre lors d'une frappe distincte survenue à proximité.

L'armée israélienne a déclaré à Reuters que ces deux frappes visaient des militants.

Ces frappes interviennent à la veille du troisième anniversaire de l'attaque menée le 7 octobre par le Hamas dans le sud d'Israël, qui avait conduit à l'offensive israélienne sur Gaza.

Les attaques menées par le Hamas avaient fait environ 1.200 morts et entraîné l'enlèvement de 251 otages emmenés à Gaza. Les autorités palestiniennes affirment que plus de 74.000 personnes ont été tuées lors de l'offensive israélienne qui s'en est suivie.

Un cessez-le-feu chapeauté par les Etats-Unis et annoncé en octobre 2025 a mis fin aux combats dans la bande de Gaza, mais Israël n'a pas interrompu ses frappes contre l'enclave. L'armée israélienne dit que ses bombardements visent à contrecarrer les attaques du Hamas et d'autres combattants.

Israël, qui affirme que le Hamas s'est réarmé et lance des attaques en violation du cessez-le-feu conclu en octobre, a intensifié ses frappes contre le mouvement ces dernières semaines.

Le Hamas nie avoir tenté de mener des attaques ou de reconstituer son arsenal et accuse Israël de violer le cessez-le-feu et de saper les efforts pour mettre en oeuvre le plan du président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit.

Ce plan prévoit entre autres le retrait d'Israël et le désarmement du Hamas.

Plus de 1.400 Palestiniens ont été tués par Israël dans l'enclave depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre dernier, selon les autorités sanitaires locales, tandis que Tsahal a fait état de la mort de quatre soldats israéliens.

(Nidal al-Mughrabi, Version française Benoit Van Overstraeten)

Proche orient
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