Gaspillage alimentaire : les Français jettent l’équivalent d’un repas par semaine

Le chiffre donne le tournis. Chaque année, les Français jettent en moyenne 25 kg de nourriture par personne. Un montant qui représente pas moins de 157 euros.

Ces données proviennent d'une étude réalisée par la plateforme française Too Good To Go. L'application permet d'acheter à prix réduit des produits invendus en passe d'être périmés. Pour réaliser ses calculs, l'entreprise a utilisé les ressources d'Eurostat, qui proviennent elles-mêmes du ministère de la Transition écologique. En avril dernier, celui-ci estimait que. les Français avaient jeté 1,7 million de tonnes de déchets en 2021.

Comme l'indique Too Good To Go dans son communiqué, ces 157 euros dépensés pour rien représentent 5 % du budget moyen, « ce qui fait qu'un Français fait ses courses en vain 18 jours par an ». Outre l'argent jeté par la fenêtre, le bilan environnemental est lui aussi très mauvais. Le gaspillage équivaut en effet à 1,296 kilo d'émission de CO2, 1,3 kilomètre carré de terres agricoles cultivées pour rien, ou encore 390 litres d'eau utilisés pour la croissance d'aliments qui ne seront pas mangés. Un dernier chiffre qui correspond à « plus de 2 baignoires d'eau chaque semaine », rappelle Too Good To Go.

Créé en 2016, Too Good To Go assure avoir « contribué à éviter le gaspillage de plus de 350 millions de repas », et revendique