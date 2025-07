G20 : Donald Trump ne se rendra "probablement pas" en Afrique du Sud, accusant le pays d'avoir des "des politiques très mauvaises"

Donald Trump à Turnberry, en Ecosse, le 28 juillet 2025. ( POOL / CHRISTOPHER FURLONG )

"Je pense que je vais peut-être envoyer quelqu'un d'autre." Le président américain Donald Trump a dit mardi 29 juillet qu'il ne se rendrait "probablement pas" au sommet du G20 en Afrique du Sud, prévu en novembre, répétant ses affirmations selon lesquelles des personnes blanches seraient persécutées dans le pays. "J'ai beaucoup de problèmes avec l'Afrique du Sud", a déclaré le président à bord de l'avion présidentiel Air Force One. "Ils ont des politiques très mauvaises (...). Beaucoup de gens se font tuer. Donc probablement pas, j'aimerais, mais je ne pense pas y aller", a-t-il ajouté.

Les chefs d'Etat du G20 doivent se rencontrer en novembre en Afrique du Sud, premier pays du continent à présider le groupe. Depuis son retour au pouvoir, le président américain accuse régulièrement, sans preuves, l'Afrique du Sud de persécuter et tuer des fermiers blancs dans le pays, des allégations rejetées par Pretoria. Lors d'une rencontre avec le président sud-africain à la Maison Blanche, Donald Trump avait notamment projeté une vidéo ponctuée d'erreurs censée prouver ses accusations.

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio avait déjà boycotté la réunion des ministres des Affaires étrangères plus tôt dans l'année. En parallèle, l'Afrique du Sud tente de conclure un accord commercial avant l'entrée en vigueur, le 1er août, des droits de douane de 30% que Washington souhaite imposer sur ses exportations.

Le G20 est composé de 19 pays et de deux organisations régionales (Union européenne et Union Africaine) et représente plus de 80% du produit intérieur brut mondial.