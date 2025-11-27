G20 2026-L'Afrique du Sud estime la décision de Trump "punitive"

par Kanishka Singh et Anathi Madubela

WASHINGTON/ JOHANNESBURG, 26 novembre (Reuters) - L 'Afrique du Sud a estimé que la décision du président américain de ne pas l'inviter à participer au sommet du G20 l'année prochaine en Floride était "punitive".

Les dirigeants du Groupe des 20 ont adopté samedi une déclaration sur la crise climatique et d'autres défis mondiaux malgré les objections des États-Unis, ce qui a incité la Maison blanche à accuser l'Afrique du Sud d'utiliser sa présidence du groupe cette année comme une arme.

"À la fin du G20, l'Afrique du Sud a refusé de céder la présidence du G20 à un haut représentant de l'ambassade des États-Unis, qui a assisté à la cérémonie de clôture", a déclaré Donald Trump dans un message publié sur le réseau Truth Social.

"Par conséquent, sur mon ordre, l'Afrique du Sud ne recevra PAS d'invitation pour le G20 de 2026, qui sera organisé dans la grande ville de Miami, en Floride, l'année prochaine", a-t-il ajouté.

Le bureau du président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que le message publié par Donald Trump était "regrettable".

"Il est regrettable que malgré les efforts fournis et les nombreuses tentatives faites par le président Ramaphosa et son administration pour rétablir les relations diplomatiques avec les Etats-Unis, le président Trump continue d'appliquer des mesures punitives à l'encontre de l'Afrique du Sud sur la base d'informations erronées et de distorsions concernant notre pays."

Cyril Ramaphosa a dit qu'en raison de l'absence d'une délégation américaine au sommet du G20 qui s'est tenu la semaine dernière, "la présidence du G20 a été dûment remise à un représentant de l'ambassade des Etats-Unis au siège du ministère sud-africain des Relations internationales et de la Coopération".

(avec Bhargav Acharya à Toronto et Nellie Peyton à Johannesburg, rédigé par Kanishka Singh et Bhargav Acharya; version française Camille Raynaud)