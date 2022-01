French Tech : les salaires des PDG explosent

La crise économique engendrée par la pandémie ne touche pas tout le monde de la même manière. Selon Les Échos , les start-up françaises résistent bien, et affichent un état de santé insolent. En témoigne la forte progression des salaires des PDG de la French Tech, qui ont très notablement progressé depuis 2020. Selon une étude du Galion Project, l’augmentation moyenne s’élève à 30 %. Une hausse qui suit logiquement l’augmentation notable des fonds levés par les 23 « licornes » détentrices du label French Tech.

Début 2022, la barre des 10 milliards d’euros de fonds levés a été franchie. En conséquence, le salaire médian des PDG des start-up atteint désormais 120 000 euros annuels, soit 10 000 euros par mois. Dans le détail, liste Les Échos , 75 % des dirigeants concernés touchent plus de 85 000 euros par an (7 000 euros/mois), tandis que les 25 % restants touchent plus de 153 000 euros (12 750 euros/mois). À noter que cette dernière tranche supérieure est marquée par une augmentation de 19 %, donc inférieure aux 30 % moyen. Selon le Galion Project, ces différences illustrent une harmonisation des salaires dans le milieu.

La French Tech se mobilise pour rhabiller le ministre Cédric O

Encore des disparités homme-femme

Logiquement, plus les start-up ont levé des fonds, plus leurs dirigeants ont vu leur salaire augmenter. Ainsi, les salaires les plus hauts

