Fraudes et travail au noir : l'Ursaf a récupéré près de 800 millions d'euros en 2022

Le directeur général de l'Urssaf salue une progression "très forte", affichant son objectif de "presque doubler" les montants redressés d'ici à 2027.

(illustration) ( AFP / GAIZKA IROZ )

Après la grande mobilisation sonnée par Bercy, qui a présenté fin mai ses deux plans d'action contre la fraude fiscale et sociale, l'Urssaf a présenté mardi 8 juin son bilan de la lutte contre la fraude au travail dissimulé, qui a permis de récupérer 788,1 millions d'euros en 2022, selon une information de franceinfo confirmée par le patron de l'Urssaf.

Dans le détail, les montants collectés se divisent en deux branches. D'un côté, les cotisations et contributions non déclarées (544 millions d'euros, 70,3% du montant global). De l'autre, les sanctions prises contre les entreprises (234 millions d'euros, 29,7%). Ces sanctions constistent entre des majorations de redressement et la remise en cause des réductions et exonérations de cotisations accordées à l'entreprise.

Le BTP en première ligne

Selon la même source, deux actions de redressement sur trois concernent le secteur du BTP (66,5 %), pour un total de 524,2 millions d'euros. Suivent les services aux entreprises, dont l'activité de gardiennage, pour 62,8 millions d'euros (8 % du montant total), les transports, avec 39,9 millions d'euros récoltés (5,1 %), et le commerce, 35,8 millions d'euros (4,5 %).

Le travail dissimulé, "ce sont des pertes de ressources, mais aussi de droits pour les travailleurs, maladie, retraites, chômage, et un enjeu d'équité entre les entreprises", fait valoir le patron de l'Urssaf, qui salue une progression "très forte" de la lutte contre le phénomène.

"Il y a 10 ans, on était à moins de 300 millions, il y a encore 5 ans, on était à 540. On progresse chaque année", a commenté Yann-Gaël Amghar, à l'antenne de franceinfo , jeudi 8 juin. "C'est le résultat d'un ciblage accru de nos contrôles sur de gros enjeux financiers", a t-il ajouté, avant d'évoquer le cap fixé pour les années à venir. "En 2023 et 2027, on prévoit de redresser cinq milliards en cinq ans là où on a fait 3,5 milliards les cinq années passées, s oit "presque doubler les montants redressés" sur la période, a t-il affirmé.

Selon les données du rapport du Haut conseil du financement de la protection sociale, en date de novembre 2022, le phénomène du travail dissimulé représenterait entre 5 et 7 milliards d'euros de manque à gagner chaque année. "On ne couvre jamais 100% des fraudes, ça n'existe pas. Notre ambition, c'est de continuer à progresser", a indiqué sur ce point Yann-Gaël Amghar.