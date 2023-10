Fraude aux assurances : une femme accusée d'avoir accumulé les contrats pour plus d'un million d'euros de remboursement

Une femme, qui se faisait hospitaliser entre 15 et 10 semaines par an, se faisait rembourser jusqu'à 1.000 euros par jour grâce à ses 29 contrats d'assurance.

( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Soupçonnée d'avoir réussi à se faire rembourser indument plus d'un million d'euros de faux frais d'hospitalisation en "multipliant" les contrats d'assurance, une femme sera jugée pour escroquerie en février 2024.

Début 2022, la Sûreté départementale du Gard a été saisie d'une plainte d'une compagnie d'assurance concernant un "bulletin de situation lié à une hospitalisation non conforme à celui émis par la clinique", a expliqué la police dans un communiqué. L'enquête a permis de mettre au jour "un système bien rôdé d'escroquerie", selon la même source.

Les policiers ont découvert que la dame en question, ayant des problèmes de santé récurrents, "se faisait hospitaliser entre 15 et 18 semaines par an" et qu'elle "avait souscrit 29 contrats d'assurance prenant en charge les forfaits journaliers hospitaliers, en modifiant son identité (utilisation de son nom de jeune fille, nom d'épouse ou les deux cumulés)".

"Cette multitude de contrats lui permettait de se faire rembourser jusqu'à 1.000 euros par jour d'hospitalisation, en cumulant les remboursements" , indique encore la police.

Les faits remontent à 2010 mais ceux antérieurs à 2015 ne peuvent être retenus pour cause de prescription. Entre 2015 et 2022, ce sont toutefois "près de 1,3 million d'euros qui ont été escroqués à 12 compagnies d'assurance françaises" , selon la police.

Cette femme, dont l'identité n'a pas été révélée, a été placée en garde à vue le 11 septembre et "près d'un million d'euros en avoirs criminels ont été saisis", a ajouté la police. Elle a reçu une convocation à comparaître devant le tribunal le 16 février prochain pour "faux et escroquerie, avec usage de faux".