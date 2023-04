Fraude aux aides sociales : Rousseau dénonce une "stigmatisation très forte" des bénéficiaires du RSA

Bruno Le Maire a affiché son intention de s'attaquer à la fraude aux aides sociales, évoquant notamment ceux qui renverraient des aides "au Maghreb".

Sandrine Rousseau, le 14 avril 2023, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"La fraude sociale, c'est un milliard d'euros, la fraude fiscale, c'est entre 80 et 100 milliards d'euros". Au lendemain de l'interview remarquée de Bruno Le Maire qui a fait valoir le "ras-le-bol des Français" face à la fraude sociale, l'élue EELV Sandrine Rousseau s'est jointe au concert des réactions indignées à gauche. Le chef des députés sociales Boris Vallaud a ainsi accusé le ministre de "flatter les préjugés xénophobes" tandis que Jean-Luc Mélenchon tançait une diversion du locataire de Bercy.

Multinationales et évasion fiscale

A l'antenne de franceinfo , Sandrine Rousseau a abondé dans le sens de ses collègues de la Nupes. "Le RSA est un droit",a t-elle fait valoir, mercredi 19 avril. Bruno Le Maire "a raison de vouloir traquer les fraudeurs", a t-elle déclaré, mais dans une allusion aux multinationales pratiquant "l'évasion fiscale", et déplorant "une stigmatisation très forte autour des bénéficiaires du RSA".

"Je ne sais pas quelle est la part de personnes qui bénéficient du RSA à l'étranger, par contre je sais la part de grandes entreprises et de multinationales qui bénéficient de l'évasion fiscale en étant à l'étranger", a t-elle déclaré.

La gauche s'est insurgée contre les propos du ministre des Finances évoquant une fraude de la part de personnes qui renverraient des aides sociales "au Maghreb". "Nos compatriotes en ont ras le bol de la fraude" sociale, a déclaré le ministre sur BFMTV-RMC . "Ils n'ont aucune envie de voir que des personnes peuvent bénéficier d'aides, les renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. Ce n'est pas fait pour ça, le modèle social", a déclaré le ministre, assurant ne pas faire de clin d'œil" au RN.

Le leader de la France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon avait réagi : "Chers compatriotes musulmans ou originaires comme moi du Maghreb, préparez-vous. Pour faire diversion le gouvernement annonce par la voix de Bruno Le Maire une nouvelle campagne pour vous montrer du doigt. Sang froid", a-t-il écrit.

Parmi les Insoumis, la patronne des députés de La France insoumise Mathilde Panot, a également dénoncé la "grosse ficelle". "Vous n'éteindrez pas la colère sociale en semant le poison de la division. On sait désormais que s'ajoute au vide politique votre déchéance morale. Le 1er mai, le peuple uni vous répond dans la rue", a-t-elle tweeté. Et le député insoumis Thomas Porte a rappelé que "la +fraude sociale+ est estimée à 1 à 2 milliards d'euros par an. En revanche la fraude fiscale c’est entre 80 et 100 milliards d'euros par an", invitant Bruno Le Maire à "aller voir en Suisse", "plutôt que de parler du Maghreb et de reprendre les éléments racistes de l’extrême droite".