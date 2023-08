Frappes sur le Danube : la France accuse la Russie de faire "délibérément" courir un risque à la sécurité alimentaire mondiale

L'une des infrastructures portuaires ukrainiennes sur le Dannube endommagées, le 2 août. ( UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / HANDOUT )

La France va poursuivre son aide en matière alimentaire aux "pays les plus touchés par l'insécurité alimentaire générée par l'agression russe", a souligné Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Mercredi 2 août, selon Kiev, des frappes russes ont visé des infrastructures portuaires ukrainiennes sur le Danube, "endommageant" près de 40.000 tonnes de céréales destinées à l'exportation. La France a accusé la Russie de faire "délibérément" courir un risque à la sécurité alimentaire mondiale "en détruisant des infrastructures essentielles".

"Elle ne fait que rechercher son propre intérêt aux dépens des populations les plus vulnérables en faisant monter les prix des produits agricoles et en essayant d'empêcher un de ses principaux concurrents d'exporter ses productions", à savoir l'Ukraine, a réagi Anne-Claire Legendre, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué. La France va poursuivre son aide en matière alimentaire aux "pays les plus touchés par l'insécurité alimentaire générée par l'agression russe", a souligné Anne-Claire Legendre.

Elle a aussi déploré des bombardements qui prennent de nouveau pour cible des infrastructures civiles, "en violation du droit international humanitaire". "Ces actes inacceptables sont constitutifs de crimes de guerre et ne peuvent rester impunis", a-t-elle ajouté, reprenant des propos de la cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna.