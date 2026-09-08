Frappes russes en Ukraine : le Royaume-Uni débloque 100 millions de livres pour fournir à Kiev des moyens de défense aérienne, notamment des missiles Patriot

Kiev après une frappe russe, le 8 septembre 2026. ( AFP / SERHII OKUNEV )

L'Ukraine a alerté sur son besoin urgent d'intercepteurs Patriot, seuls capables de contrer les missiles russes.

Une aide précieuse pour affronter ces prochains mois. Le gouvernement britannique va débloquer 100 millions de livres (116,5 millions d'euros) pour fournir "avant l'hiver" à l'Ukraine des moyens de défense aérienne, dont des missiles intercepteurs Patriot, selon le ministère de la Défense. Mobilisés dans le cadre d'une contribution à un programme de l'Otan dédié au soutien à Kiev, ces moyens, comprenant intercepteurs, munitions de gros calibre et drones, permettront d'"aider l'Ukraine à se défendre contre les attaques russes barbares cet hiver", a indiqué le ministère dans un communiqué.

Face à l'intensification par Moscou des frappes de missiles balistiques sur la capitale ukrainienne, Kiev a alerté sur son besoin urgent d'intercepteurs Patriot, fabriqués aux Etats-Unis, et seuls capables de contrer ces missiles russes, qui volent à grande vitesse sur des trajectoires très inclinées. Mais les Etats-Unis ont drastiquement réduit leurs approvisionnements à Kiev, en ayant eux-mêmes besoin pour leur guerre contre l'Iran.

Un réunion entre pays soutiens de l'Ukraine prévue

La nuit dernière, de nouvelles frappes ont fait deux morts et huit blessés dans la capitale ukrainienne, après une trêve à l'occasion d'une visite d'émissaires américains pour tenter de relancer les négociations de paix entre Moscou et Kiev. Le ministre britannique de la Défense, Wes Streeting, doit coprésider ce mardi avec son homologue allemand Boris Pistorius une réunion d'un groupe de 50 pays soutiens de l'Ukraine, dédié à l'aide militaire et aux besoins urgents de l'armée ukrainienne.

Le Premier ministre britannique Andy Burnham, arrivé au pouvoir en juillet, a effectué son premier déplacement à l'étranger à Kiev en août, et s'est engagé à poursuivre le soutien de son pays à l'Ukraine lors d'une rencontre avec le président Volodymyr Zelensky.