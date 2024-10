Frappes israéliennes : l'UE accorde une nouvelle aide de 30 millions d'euros au Liban

Ursula von der Leyen au siège de l'ONU, à New York, le 25 septembre 2024. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / LEON NEAL )

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se dit "extrêmement préoccupée par l'escalade constante des tensions au Moyen-Orient".

30 millions d'euros, notamment pour financer une aide alimentaire d'urgence. L'Union européenne a annoncé ce jeudi 3 octobre verser une nouvelle aide humanitaire au Liban, où Israël mène une offensive contre le Hezbollah. Cette enveloppe porte le soutien de l'UE à plus de 100 millions d'euros en 2024.

"Je suis extrêmement préoccupée par l'escalade constante des tensions au Moyen-Orient. Toutes les parties prenantes (au conflit) doivent faire leur maximum pour protéger les vies des civils innocents", a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, citée dans un communiqué. Cette nouvelle enveloppe doit permettre de financer une aide alimentaire d'urgence, des médicaments et des abris de fortune, a précisé la Commission.

Près de deux millions de personnes en situation de carence alimentaire au Liban

Israël a poursuivi dans la nuit son offensive au Liban contre le Hezbollah, organisation chiite soutenue par l'Iran, avec 17 raids sur Beyrouth et sa banlieue sud, selon l'agence officielle libanaise NNA. Plus de 1.000 personnes ont été tuées, selon le ministère de la Santé libanais, depuis les explosions des appareils de transmission du Hezbollah, les 17 et 18 septembre, attribuées à Israël, et le début des bombardements aériens massifs, le 23 septembre, qui ont visé principalement le sud et l'est du pays ainsi que la banlieue sud de Beyrouth. Le gouvernement a évalué ce mercredi à environ 1,2 million le nombre de personnes déplacées par les bombardements au Liban. Selon la Commission européenne, près de deux millions de personnes, Libanais et réfugiés syriens, sont en situation de carence alimentaire dans ce pays.

L'escalade militaire entre Israël d'une part, l'Iran et le Hezbollah de l'autre, fait redouter que la situation au Moyen-Orient ne devienne incontrôlable, un an après l'attaque sans précédent menée par le Hamas palestinien, allié du Hezbollah, sur le sol israélien, qui a déclenché l'offensive israélienne dans la bande de Gaza le 7 octobre 2023.