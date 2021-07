François Bayrou veut suspendre les soignants qui refusent d'être vaccinés

La piste d'une vaccination obligatoire pour les soignants apparaît de plus en plus sérieuse avec l'élaboration d'un projet de loi en cours. Mais quelles sanctions en cas de refus ? François Bayrou, interrogé par BFMTV dimanche 11 juillet, est catégorique : la suspension. « Qu'est-ce que vous feriez dans l'hôpital public si un chirurgien refusait de se laver les mains et de mettre des gants pour une opération ? On dirait qu'il ne peut pas exercer son métier. La personne en question doit être suspendue de son travail », a ainsi jugé le Haut-commissaire au plan.

Dans un avis communiqué vendredi 9 juillet, le conseil scientifique s'est dit en faveur de la vaccination obligatoire des soignants. Emmanuel Macron pourrait faire des annonces concernant les mesures sanitaires lors d'une allocution prévue lundi 12 juillet à 20 heures. L'exécutif réfléchirait également à élargir cette obligation vaccinale. François Bayrou, lui, défend une « vaccination obligatoire pour tous ».

« Non-assistance à personne en danger »

« Ma position à moi, c'est qu'il n'y a pas d'autre issue dans cette situation épidémique que la vaccination obligatoire, pour tout le monde. On présente ça comme si c'était attentatoire aux libertés [alors que] chacun des bébés qui né en France reçoit one vaccinations », a déclaré le maire de Pau, ajoutant : « Vous voyez bien qu'il n'y a aucun effet négatif

