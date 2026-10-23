France/Yvelines -Le PNAT ouvre une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste

Le Parquet national antiterroriste (Pnat) a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste à la suite de l'attaque commise plus tôt dans la journée, faisant un mort et quatre blessés, à Trappes et à la Verrière, dans le département des les Yvelines.

Dans un communiqué, le Pnat ajoute que son enquête est également ouverte du chef de "tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, avec la circonstance que les faits ont été commis à raison de l’appartenance vraie ou supposée, à une prétendue race, une éthnie, une nation ou une religion déterminée".

Le Pnat retient afin les chef de "détention d'arme de catégorie A en relation avec entreprise terroriste" et d'"association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation de crimes contre les personnes".

(Nicolas Delame et Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)