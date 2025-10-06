France-Xavier Bertrand veut le départ des LR du gouvernement

Xavier Bertrand a déclaré lundi qu'il demanderait, lors du conseil stratégique du parti Les Républicains, que sa formation quitte le gouvernement de Bruno Lecornu, dont la composition a été dévoilée dimanche avec le retour de Bruno Le Maire, ex-ministre de l'Economie, au ministère des Armées.

"Je vais vous dire ce que je vais dire tout à l'heure: Que ça ne peut pas durer comme ça, que ça ne peut pas continuer et que donc nous ne pouvons pas participer à ce gouvernement", a déclaré sur RTL, Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France.

"Il faut aujourd'hui que ce gâchis s'arrête, il faut que le président de la République prenne la mesure. On l'a bien compris, c'est pas Sébastien Lecornu le sujet. Qui tire les ficelles? C'est le président de la République, c'est une évidence", a-t-il ajouté.

La nomination surprise de Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Economie et des Finances, au ministère des Armées, semble être un sujet de crispation pour Les Républicains, dans le contexte de la situation budgétaire actuelle de la France.

"Visiblement, d'après ce qu'il (Bruno Retailleau) m'a dit hier soir, il n'était pas au courant (de la nomination de Bruno Le Maire). Il n'a pas eu la composition du gouvernement. Comment voulez-vous dans ces cas-là pouvoir travailler en confiance dans l'intérêt des Français ?", s'est interrogé Xavier Bertrand.

"Comment voulez-vous, avec la feuille de route qui a été donnée hier par le Premier ministre, comment voulez-vous pensez qu'on va améliorer les choses en matière de sécurité, qu'on va maîtriser l'immigration", a-t-il ajouté.

"Si Sébastien Lecornu ne dit rien à ses interlocuteurs, c'est parce qu'on voit bien que c'est le président de la République qui veut peser. Or, les Français lui ont dit: on ne veut plus que ça gouverne comme depuis 2017", a-t-il poursuivi.

