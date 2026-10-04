 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Vers une mise en examen du mineur soupconné d'avoir brûlé une femme au visage en marge du mouvement des lycéens
information fournie par Reuters 04/10/2026 à 12:48

Ajouter Boursorama à vos sources

Un mineur de quinze ans et demi a été déféré en vue de sa mise en examen par un juge d'instruction pour "acte de barbarie", commis le 1er octobre à Marseille en marge de la mobilisation dans les lycées en France, a annoncé dimanche le parquet de la cité phocéenne.

"Ce jour-là (...) dans un contexte de manifestations lycéennes aux abords du lycée Colbert, une femme de 40 ans, auxiliaire de vie, se trouvait à l'arrêt de bus et tentait de s'interposer face à des jeunes qui s'apprêtaient à briser l'abribus avec une barrière métallique", rappelle le parquet dans un communiqué.

"Une fois le groupe écarté, le jeune mineur s'avançait vers la victime, et projetait en direction de son visage un spray qu'il enflammait à l'aide d'un briquet", poursuit le parquet.

Le mineur mis en cause a été interpellé vendredi soir grâce à l'exploitation de la vidéosurveillance, indique le parquet.

Placé en garde à vue, il a reconnu les faits et a exprimé des regrets, ajoute le parquet qui a requis son placement en détention provisoire.

(Reportage Marc Leras; rédigé par Claude Chendjou)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 14:22

    A mon avis la roue en place publique avait du bon, le craquement des os sous les coups devaient avoir leur valeur éducative!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank