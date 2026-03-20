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France-Une employée d'Orano morte de méningite, pas de lien avec l'épidémie en Angleterre
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 12:52

Une salariée de l'usine Orano La Hague, dans le département de la Manche, est décédée jeudi à la suite d'une infection à méningocoque, a déclaré vendredi l'entreprise, ajoutant que cette mort n'avait à ce stade aucun lien avec l'épidémie de méningite sévissant dans le sud-est de l'Angleterre.

Vingt cas de méningite, ayant entraîné deux décès, ont été recensés dans le Kent cette semaine par les autorités sanitaires britanniques, qui évoquent une épidémie "sans précédent".

Dans un communiqué, Orano, le spécialiste français du combustible nucléaire, précise que les personnes considérées comme "cas contact" bénéficieront d'un traitement antibiotique préventif spécifique pendant 48 heures, ajoutant qu'elles devront rester à leur domicile pendant 10 jours.

"De l'ordre de 50 cas contact potentiels ont été identifiés et contactés par leurs managers pour bénéficier d'un traitement antibiotique préventif spécifique. Pour le moment, aucun lien n'a été établi avec l'épidémie en Angleterre", précise le groupe.

L'Autorité régionale de la santé (ARS) pour la région Normandie note que la contagiosité est "peu importante" sans préciser quel type de méningocoques a emporté la salariée de l'usine de la Hague, un centre de traitement du combustible nucléaire usé.

"L'infection invasive à méningocoques est une maladie bactérienne qui peut donner une forte fièvre, des maux de tête, des nausées et vomissements, ou encore une raideur de la nuque. Il existe plusieurs types de méningocoques. Les plus fréquents en France sont les méningocoques de groupe B, C, W et Y", précise l'ARS.

(Gianluca Lo Nostro, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)

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