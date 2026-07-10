France-Un "plan Orsec" inédit pour la canicule, les incendies se poursuivent

(Actualisé avec Sécurité civile, incendies)

Le gouvernement français a pris vendredi la décision sans précédent de déclencher un "plan Orsec chaleurs extrêmes", un dispositif inédit, dans les départements confrontés au nouvel épisode de canicule qui devrait persister jusqu'au milieu de la semaine prochaine.

Un nouveau comité interministériel sur la situation météorologique exceptionnelle que subit la France s'est tenu vendredi matin sous la présidence du Premier ministre Sébastien Lecornu.

Le "plan Orsec chaleurs extrêmes" a été déclenché à cette occasion, dans les départements en vigilance rouge, sur la base du retour d'expérience des dernières vagues de chaleur.

"Il y a eu des consultations, des échanges, des travaux qui ont été menés", avait expliqué auparavant sur TF1 la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon.

Neuf départements de l'Ouest ont été placés en vigilance rouge canicule ce vendredi à 12h00 et 72 sont en vigilance orange, précise Météo France sur son dernier bulletin en date.

La vigilance rouge canicule sera étendue à 24 départements, dont tous les départements d'Ile-de-France, samedi à 12h00, ajoute le prévisionniste.

L'institut souligne que ce nouvel épisode caniculaire, le troisième en moins de deux mois en France, est "sévère et durable" et nécessite "une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées. "La canicule se prolonge jusqu'en milieu de semaine prochaine au moins", dit-il.

Au total, 59 départements sont en outre exposés à un risque "élevé à très élevé" de feux de forêts en raison d'une sécheresse en passe de devenir historique.

De l'air océanique en provenance de l'Atlantique devrait rafraîchir l'atmosphère à partir des 16-17 juillet, selon les scénarios actuels.

Maud Bregeon a précisé que des "centres dédiés de protection, de rafraîchissement" seraient ouverts pour les personnes les plus vulnérables, "celles qui sont seules, souvent en ville, souvent âgées, subissent davantage de surmortalité que le reste de la population".

DES A400M MILITAIRES CONTRE LES FEUX DE FORÊTS?

Le plan Orsec est historiquement un dispositif d'urgence et d'organisation des secours face à un événement exceptionnel, généralement une catastrophe naturelle (inondations, tempêtes...). "Il faut imaginer ce que cela veut dire pour une canicule, qui est une crise à cinétique lente", a observé sur RMC Gaël Musquet, météorologue spécialisé en prévention des risques naturels, relevant le caractère inédit de l'initiative.

Dans sa 8e évaluation annuelle rendue publique jeudi, le Haut Conseil pour le climat (HCC) adresse une nouvelle mise en garde aux pouvoirs publics français dont les politiques climatiques restent "insuffisantes" face aux impacts croissants du réchauffement climatique.

"Les impacts du changement climatique deviennent de plus en plus dangereux" et la France "n'est pas prête", souligne le HCC.

Le directeur général de la Sécurité civile et de la gestion des crises, Julien Marion, a annoncé que des A400M de l'armée française, un avion de transport, pourraient être équipés d'un kit de largage d'eau de 20 tonnes pour aider à la lutte contre les feux de forêts.

Un avion ainsi équipé "représente l'équivalent à peu près de 3 Canadair", a-t-il précisé lors d'une conférence de presse à l'issue du comité interministériel sur la canicule.

"Des discussions sont en cours avec l'industriel (Airbus Defence and Space-NDLR) et avec le ministère des Armées pour rendre possible le recours à ce moyen pour la première fois dès cet été, si ça s'avère nécessaire."

Depuis le début de l'année, la France a connu plus de 8.000 départs de feux pour une surface brûlée supérieure à 25.000 hectares. C'est à peu près le double de ce qui était mesuré en 2025 à la même date, a souligné Jules Marion.

L'incendie qui s'est déclaré dans la Drôme continue à évoluer après avoir parcouru quelque 3.000 hectares, a-t-il dit.

Un feu important était également signalé dans l'Indre, et celui des Pyrénées-Orientales, autour de Trévillach, était en passe d'être maîtrisé, selon la préfecture.

(Rédigé par Sophie Louet avec Benjamin Mallet, édité par Benoit Van Overstraeten)