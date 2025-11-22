France Télévisions contre CNews : bataille judiciaire autour du « dénigrement »

La guerre médiatique glisse sur le terrain judiciaire. L'escalade entre l'audiovisuel public et les médias contrôlés par la famille Bolloré – CNews, Europe 1 et Le JDD – promet de durer jusqu'à l'élection présidentielle de 2027. Cette semaine, France Télévisions et Radio France ont ainsi assigné en justice CNews, Europe 1 et Le JDD devant le tribunal de commerce de Paris, comme révélé par Le Figaro .

Les deux groupes publics réclament respectivement 1 million d'euros et 500 000 euros de dédommagement pour « dénigrement ». Dans leurs assignations respectives de près de 80 pages pour France Télévisions et d'une soixantaine pour Radio France, les deux entreprises publiques dénoncent une « entreprise orchestrée de déstabilisation » économique et institutionnelle. Elles pointent des « propos dénigrants systématiques et répétitifs » visant à « saper la confiance » du public et à « porter atteinte à leur réputation ». La ministre de la Culture Rachida Dati a fait part de son agacement, jugeant que « les tutelles auraient dû être informées » de cette action en justice.

« C'est un litige civil et non pénal, on n'est pas dans la diffamation. Il concerne des sociétés et non des personnes physiques », précise une source proche du groupe public. Le