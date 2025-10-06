 Aller au contenu principal
France: Sébastien Lecornu a démissionné, dit l'Elysée
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 09:54

Le Premier ministre français Lecornu rencontre les partis politiques français à Paris

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté lundi sa démission à Emmanuel Macron qui l'a acceptée, a annoncé l'Elysée.

(Rédaction Reuters)

Crise de gouvernement
