France: Sébastien Lecornu a démissionné, dit l'Elysée

Le Premier ministre français Lecornu rencontre les partis politiques français à Paris
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté lundi sa démission à Emmanuel Macron qui l'a acceptée, a annoncé l'Elysée.
(Rédaction Reuters)
Le Premier ministre français Lecornu rencontre les partis politiques français à Paris
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté lundi sa démission à Emmanuel Macron qui l'a acceptée, a annoncé l'Elysée.
(Rédaction Reuters)
Saint-Gobain a annoncé lundi le lancement d'un nouveau plan stratégique, baptisé "Lead & Grow" et accompagné de nouveaux objectifs financiers, le groupe disant relever sa trajectoire de croissance sur la période 2026-2030 et prévoir d'atteindre une marge d’Ebitda ... Lire la suite
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée, a annoncé lundi l'Elysée dans un communiqué. Nommé le 9 septembre, M. Lecornu était sous le feu des critiques des opposants et de la droite après avoir dévoilé ... Lire la suite
Le procès de Cédric Jubillar, soupçonné du meurtre de son épouse disparue, rentre lundi dans sa troisième et avant-dernière semaine, consacrée à l'ultime série d'auditions d'une trentaine de témoins et d'experts, avant de laisser la parole à l'accusé pour un interrogatoire ... Lire la suite
Les principales Bourses européennes sont dans le rouge en début de séance après une semaine plutôt solide, tandis que la situation politique en France provoque de nouveaux remous, la composition du nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu suscitant des critiques ... Lire la suite
7 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer